عاجل.. إصابة 3 فى استهداف قوات الاحتلال لسيارتى إسعاف شمال غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأحد، عن إصابة مسعفين من طواقم الهلال الأحمر ومرافق جريح خلال إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتي إسعاف في منطقة الفالوجة شمال غزة.

وذكرت الجمعية في بيان مقتضب على منصة "إكس"، أنه تم إصابة مسعفين فلسطينيين ومرافق جريح، خلال إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبتي إسعاف في منطقة الفالوجة شمال قطاع غزة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق من يوم الأحد، بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط الجرحى في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة مقداد وأبو سيدو، في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.