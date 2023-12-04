الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: صدمة للأوساط الإسرائيلية بعد قرار المحكمة بإعادة محاكمة نتنياهو بالفساد

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن أكثر ما يخيف نتنياهو في هذه الفترة هو العودة للمحاكم الإسرائيلية لأنه كان يواجه تهم فساد قبل الحرب إلى غزة، بالإضافة إلى الاصلاح القضائي والتظاهر ضده.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر استطلاعات الرأي التي أجريت الجمعة الماضية أن حزب الليكود الذي يقوده حصل على 20 صوتا من أصل 120 صوتا، مؤكدة أن الأمس شهدت إسرائيل في تل أبيب، والقدس، بعد اختراق الهدنة خرج الجمهور الإسرائيلي للمطالبة بإقالة نتنياهو لأنه يحاول كسب المزيد من الوقت حتى لا يعود للمحاكم.

المحكمة تنظر اتهام نتنياهو غدا

وأشارت إلى أن غدًا سيكون هناك محكمة تنظر في اتهام نتنياهو بالفساد مما يعجل بانتهاء الحرب في غزة، موضحة أن بيان المحكمة كان مفاجأة مدوية للأوساط الإسرائيلية في ظل انشغالها بالحرب خاصة أنه كل مرة يخرج ويتباهى بإنجازات إسرائيل في الحرب. 

وتابعت، أن نتنياهو يحاول كسب المزيد من الوقت على حساب دم الشعب الفلسطيني بالحصول على الضوء الأخضر من القيادة الأمنية من عدم وجود خلافات في الداخل الإسرائيلي. 

القاهرة الإخبارية نتنياهو للمحاكم الإسرائيلية للأوساط الإسرائيلية اتهام نتنياهو بالفساد

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