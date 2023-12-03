أشرف العكة: الولايات المتحدة أعطت المشروعية لإسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي الفلسطيني، إن الولايات المتحدة قادرة على الضغط على إسرائيل، لكنها تريد ما تقوم به إسرائيل، وإن كانت تصرح بالعكس، الولايات المتحدة كانت الناصح والمرشد والموجه طوال الفترة الماضية، باتجاه الخطط التي تعزز قدرة إسرائيل في عدوانها على غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية، أن عمليات التهجير القسري تستكمل في جنوب قطاع غزة، والولايات المتحدة تقول لا للتهجير القسري، يعني أنه بالضرورة هناك تهجير قسري، فهل الولايات المتحدة عاجزة؟ وهي الدولة الفاعلة الأكبر في النظام الدولي؟.

وأردف: "الولايات المتحدة أعطت المشروعية للعملية الثانية، وتحمل حماس فشل استمرار الهدنة، وتعطي مشروعية لإبادة الشعب الفلسطيني، فإسرائيل لا تقاتل مقاتلي حماس، بل تبيد وتذبح الشعب الفلسطيني في غزة، والولايات المتحدة دولة إمبريالية استعمارية، تمارس مجموعة من الحروب بداية من العراق وانتهاء بليبيا، ومرورا بسوريا".

وعن سبب إلقاء جيش الاحتلال بالمنشورات لسكان غزة، يدعوهم للنزوح، قال العكة إنه إرهاب نفسي للسكان، بعد أن فشل الاحتلال في الوصول لأماكن تواجد المقاومة الفلسطينية، واعترافه أن يتعامل معهم أنهم أشباح، كل خطوة يتقدمها يلاقي مواجهة مباشرة من المقاومة الفلسطينية، فيلجأ إلى التدمير وإرهاب السكان.

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