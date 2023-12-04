مسؤولون: 871 من مزدوجى الجنسية عبروا الحدود من غزة إلى مصر

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، الضوء على عبور أكثر من 850 مزدوجي الجنسية الحدود من غزة إلى مصر يومي السبت والأحد، عبر معبر رفح الحدودي.

ومن بين 871 شخصًا عبروا الحدود إلى مصر، كان من بين الفلسطينيين مزدوجي الجنسية 17 مواطنًا أمريكيًا و130 مواطنًا تركيًا.

وقال المسؤول لشبكة CNN، إن من بينهم مواطنون مزدوجو الجنسية من مصر وجنوب إفريقيا وألمانيا وكندا وأستراليا والدنمارك.

وقال مسؤول على الحدود إنه تم أيضًا إجلاء 13 جريحًا فلسطينيًا إضافيًا عبر معبر رفح الحدودي في نهاية هذا الأسبوع لتلقي الرعاية الطبية في مصر.

وأضاف المسؤول أن قافلة مساعدات عبرت أيضًا إلى غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إنه استقبل يوم الأحد 100 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاحنات مرت عبر معبر رفح الحدودي من مصر إلى غزة، وتحتوي قافلة المساعدات على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وإمدادات طبية وأدوية، وقال مسؤول إن 871 من مزدوجي الجنسية عبروا الحدود من غزة إلى مصر نهاية هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، طلب جيش الاحتلال من المدنيين مغادرة مساحات واسعة من قطاع غزة، بما في ذلك عدد من الأحياء في الأجزاء الجنوبية من القطاع، بعد أن استأنف هجومه العسكري هناك.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، طلب الجيش الاحتلال من الناس إخلاء عدة مناطق جنوب شرق خان يونس، وهي مدينة في جنوب غزة حيث بحث الكثيرون عن مأوى في الأسابيع الأخيرة.

وطلب الجيش الاحتلال من الناس التحرك جنوبًا.

وقال الجيش في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "من أجل سلامتكم، ندعوكم للانتقال إلى مراكز إيواء النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، الشابورة، الزهور، وتل السلطان، ليس من الواضح عدد الأشخاص في غزة الذين يمكنهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأن الكهرباء والوصول إلى الإنترنت لا يمكن الاعتماد عليهما بسبب الحرب".