الانتخابات الرئاسية 2024.. احتفالات وإقبال من النساء فى ختام التصويت بالدول العربية

- زيادة الصناديق لاستيعاب الناخبين فى الإمارات.. والمشاركة بين الشباب تتخطى 40% فى السعودية

ففى المملكة العربية السعودية قال شريف النسيرى، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة، إن الجالية المصرية بالسعودية قدمت ملحمة وطنية كبيرة على مدار ٣ أيام، وضربت أروع المثل فى المشاركة الإيجابية لرسم مستقبل الوطن.

وشدد على أهمية استكمال المصريين بالداخل رسم تلك الصورة المشرفة فى الانتخابات الرئاسية، بشكل يعبر عن حرص المصريين على ممارسة دورهم وواجبهم تجاه وطنهم.

فيما قال علاء خليل، أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج فى السعودية، إن الأسر المصرية لبت نداء الوطن، لافتًا إلى أن هناك أسرًا مصرية ظلت جالسة بعد انتهاء مواعيد اللجان بساعة ونصف الساعة، وظل الأطفال يحتفلون بالأعلام ويغنون الأغانى الوطنية أمام اللجان.

وأكد الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانونى للجالية المصرية فى السعودية، أن القائمين على السفارة المصرية فى الرياض بذلوا جهدًا كبيرًا لتسهيل كل العقبات وتذليلها، ما نتج عنه توافد أعداد كبيرة جدًا من أبناء الجالية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: «ربما لأول مرة نرى نسبة مشاركة بين الشباب تتجاوز ٤٠٪، من أعمار بين ٢٥ و٣٥ سنة، ما يدل على الإقبال الحاشد من جميع أبناء الشعب المصرى».

وفى الإمارات العربية المتحدة، أقبل عدد كبير من المصريين المقيمين فى الإمارات على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأفادت هدير صبرى، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» فى دبى، بأن أعدادًا كبيرة من المصريين من كل الإمارات حضروا للمقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسط مشهد عظيم وأجواء احتفالية. وذكرت أنه تمت زيادة أعداد صناديق التصويت نظرًا للإقبال الشديد على العملية الانتخابية.

وفى قطر، ذكر السفير عمرو الشربينى، سفير مصر بالدوحة، أن هناك مشاركة كبيرة من المصريين هناك، نظرًا للتسهيلات الكبيرة المقدمة لذلك، مؤكدًا أن أيام الانتخابات مرت بسلاسة ويسر، مع وجود إقبال كبير فى اليوم الثالث والأخير منها.

وفى سلطنة عمان، قالت أمل طلعت، عضو الجالية المصرية بالسلطنة، إن السفارة المصرية بمسقط شهدت خلال اليوم الأخير من التصويت إقبالًا كبيرًا من المصريين الذين أتوا من مختلف المناطق العمانية للمشاركة فى العُرس الديمقراطى.

وأوضحت أن المرأة المصرية كانت فى طليعة المشاركين فى الانتخابات، وأن بعض المصريين قطعوا مسافات طويلة تصل إلى ١٠٠٠ كيلومتر للوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية فى السفارة المصرية، مع إبداء الحماس والتفانى فى أداء واجبهم الوطنى.

وفى البحرين، قال الدكتور رامى لبيب علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج فى البحرين، إن هناك أعدادًا غفيرة من المصريين شاركت فى التصويت، مع إقبال كبير من النساء والأطفال.

وأضاف: «المصريون فى البحرين يتسمون بالوعى الكبير، وهو ما اتضح فى حرصهم على المشاركة فى اختيار من يقود مصر خلال الفترة المقبلة».

وفى الكويت، تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابى، حتى قبل فتح اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وسط أجواء احتفالية.

ومع فتح باب التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفى إطار التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت، تمت عملية الاقتراع فى سهولة ويسر، وسط أجواء من البهجة والحرص على المشاركة الإيجابية فى عملية التصويت.

وأكد أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، الإقبال الكبير من أبناء الجالية المصرية، خاصة فى اليوم الثالث والأخير للتصويت، موضحًا أنه تم تجهيز المقر الانتخابى لمساعدة كبار السن والسيدات، مع تخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطنى.

وفى لبنان، توافدت أعداد كبيرة من المواطنين للتصويت بمقر السفارة المصرية ببيروت، خاصة فى اليوم الثالث للانتخابات، الذى تزامن مع العطلة الأسبوعية.

وحضر معظم الأسر المصرية إلى مقر السفارة مع أطفالهم، من أجل المشاركة فى الانتخابات، حاملين أعلام مصر وصورًا تعبر عن دعمهم الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة.

وفى الأردن، أكد السفير محمد سمير، سفير مصر بعمّان، أن عملية تصويت المصريين تمت بكل سهولة ويسر، ودون أى عوائق أو ازدحام، نظرًا للتجهيزات التقنية التى أعدتها السفارة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن السفارة شهدت، على مدار أيام التصويت، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على التوافد إليها منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، مرددين هتافات «تحيا مصر»، مع رفع أعلام مصر، والتقاط العديد من الصور التذكارية.

ورسم شباب مصر من الطلاب والطالبات الدارسين بالجامعات الأردنية لوحة وطنية شبابية انتخابية، خلال تصويتهم، بمقر سفارة مصر فى العاصمة الأردنية عمّان، وعقب الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية القادم، حرص الشباب المصرى من طلاب وطالبات الجامعات الأردنية على رفع علم بلدهم أمام مقر سفارتهم بعمّان، مرددين «تحيا مصر.. وتعيشى يا مصر».

وقال عدد من الطلاب إنهم حرصوا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ إيمانًا منهم بدورهم الوطنى وحقهم الدستورى. وأشاروا إلى أن هذه تعد أول مرة يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بحكم سنهم، معربين عن سعادتهم بهذه التجربة التى كشفت لهم عن أنهم مؤثرون فى مشهد بلادهم السياسى، رغم أنهم خارج مصر، مضيفين أنهم شاركوا من أجل بناء مستقبل بلادهم، معربين عن حبهم وطنهم.

وفى العراق، دوّت الأغانى الوطنية فى سماء بغداد، وسط توافد كبير من المصريين على الإدلاء بأصواتهم.

وردد المصريون أغنيات وطنية مثل «يا دنيا سامعانى.. أبويا وصانى.. ما اخلى جنس دخيل يخش أوطانى»، و«الأرض دى أرضى»، وغيرها من الأغنيات التى تعبر عن إصرار المصريين على الحفاظ على وطنهم.

وفى تونس، أشاد إيهاب فهمى، السفير المصرى بتونس، بإقبال أبناء الجالية المصرية على المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، خاصة من الشباب والنساء، وسط الحرص على ممارسة حقوقهم الدستورية.

وأكد أن ذلك يعكس إدراك المصريين مسئولياتهم الوطنية، خاصة أن كثيرين منهم قطعوا مسافات كبيرة من مختلف الولايات التونسية للوصول لمقر التصويت، ما يعكس وعيهم بأهمية دورهم فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

وأكد أن العملية الانتخابية سارت بكل سلاسة وانتظام داخل مقر السفارة المصرية بتونس، حيث كانت السفارة على تواصل مستمر ودائم مع أبناء الجالية، لتشجيعهم على المشاركة فى صناعة مستقبل بلدهم وأبنائهم.

وذكر أن السفارة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وفرت كل التيسيرات لتمكين المواطنين المصريين المقيمين فى تونس من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، ما حوّل المناسبة لاحتفالية وطنية فى حب ودعم مصر.

وفى الجزائر، شهدت السفارة المصرية مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الانتخاب فى اليوم الثالث، وسط وجود دائم من السفير المصرى بالجزائر، مختار وريدة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية داخل المقر الانتخابى، لتقديم كل التسهيلات أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى آخر يوم من العملية الانتخابية.