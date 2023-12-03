الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أعضاء منتخب مصر للهوكي يدلون بأصواتهم في ماليزيا

جريدة الدستور

واصل المصريون في ماليزيا التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثالث، بعد فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا بتوقيت ماليزيا، ومن بينهم أعضاء منتخب مصر للهوكي.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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