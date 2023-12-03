الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قبل أقل من ساعتين من غلق باب التصويت.. تزايد أعداد الناخبين في لبنان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

 

تواصل السفارة المصرية فى لبنان، أعمالها في استقبال الجالية المصرية المقيمة في لبنان، للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، لليوم الثالث والأخير على التوالي.


ومع اقتراب غلق باب التصويت الذي سينتهي خلال أقل من ساعتين من الآن وفقًا لتوقيت لبنان، تزايد عدد الناخبين المصريين الذين لم يتمكنوا في اليومين الماضيين من التصويت. 


وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عددا من القواعد لتصويت المصريين بالخارج  وهى: 

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سفير مصر بتوجو: ساعتين على غلق صناديق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

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بأعلام مصر.. أبناء الجالية بفرنسا يدلون بأصواتهم في الانتخابات (فيديو)

مقيد بقاعدة بيانات الناخبين

•  يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

• يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

 بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت

•  يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين أسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

•  يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

• لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.
 

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