المصريون فى بلجيكا يصوتون لليوم الثالث بانتخابات الرئاسة

في أجواء من البهجة والاحتفالات، صوت أبناء الجالية المصرية في بلجيكا في آخر أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

ورفع عدد من أبناء الجالية الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكانت قد شهدت سفارة مصر فى بلجيكا إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، كما شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالًا ملحوظًا بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولًا إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.