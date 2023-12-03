الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لدعم المشاركة في الانتخابات.. الكنيسة: المشاركة حق وواجب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس مؤتمرها السنوي ببيت سان مارك للمؤتمرات بالخطاطبة، تحت عنوان "كن إيجابيًّا" والذي خصصته للتشجيع على مشاركة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقوة وإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها الأسبوع المقبل (أيام 10 و11 و12 ديسمبر).

حاضر في المؤتمر إلى جانب الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، كما حاضر في المؤتمر اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية السابق، والمهندس كامل ميشيل النائب بمجلس الشورى وعضو لجنة العلاقات العامة.

شارك في المؤتمر أعضاء لجان العلاقات العامة الفرعية بإيبارشيات الكرازة المرقسية والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، وممثلو فرق الكشافة من الإيبارشيات.

◄المشاركة حق وطني

تم خلال المؤتمر التأكيد على أن المشاركة حق وواجب لكل مواطن، وأن الكنيسة كما يؤكد قداسة البابا تواضروس الثاني، دومًا لا تعمل فى السياسة، ولكنها تعمل فى الإطار الوطني الذي يعد جزءً منه دعم المشاركة والإيجابية في كافة المناسبات والاستحقاقات التي تصب في معين بناء الوطن.

تضمنت فعاليات المؤتمر ورش عمل تم خلالها العديد من المناقشات وتداول الآراء والتوصيات حول العملية الانتخابية والرد على الاسئلة بشأن بعض الأمور الخاصة بكيفية دعم المشاركة وطرق التوعية بأهمية الانتخابات.

وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات أبرزها، أهمية مشاركة الجميع فى عملية التوعية بأهمية الانتخابات، والعمل على تشجيع الشباب وعدم الارتكان إلى السلبية، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة فى القيام بدورهم فى عملية التصويت، وتنظيم لقاءات وندوات للتعريف بدور كل مواطن فى المشاركة فى كافة الفعاليات الوطنية.

كما دشن أعضاء المؤتمر هاشتاج للتشجيع على المشاركة، وهو: #كن_ايجابي_انتخب

لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس كن إيجابي ا مشاركة الكنيسة في الأنتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة المشاركة حق وطني

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