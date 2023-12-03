عادة هز الساقين أثناء الجلوس.. وهذا ما يكشفه عنك وعن صحتك

هز الأرجل أثناء الجلوس عادة شائعة لدى الكثير من الأفراد، سواء أكان ذلك ارتدادًا خفيفًا أو اهتزازًا قويًا، فإن هذه الحركة المتكررة غالبًا ما تحدث دون وعي، يقوم بعض الأشخاص بذلك عن طريق هز ركبهم أو النقر بأرجلهم، ويتضمن عادةً حركات إيقاعية لإحدى الساقين أو كلتيهما أثناء الجلوس.

وفي بعض الحالات، يمكن ربط هذه العادة بالظروف الصحية الأساسية في بعض الحالات، قد تكون حركة الساق المستمرة أحد أعراض متلازمة تململ الساق (RLS)، وهو اضطراب عصبي يتميز برغبة لا تقاوم في تحريك الساقين.

يمكن أن يكون هز الساق المفرط في بعض الأحيان علامة على زيادة القلق أو الاضطرابات المرتبطة بالتوتر والتي تتطلب الاهتمام والإدارة. قد يظهر على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) سلوك تململ، بما في ذلك هز الساق، بسبب صعوبة الحفاظ على الانتباه والبقاء ساكنين. من المهم استشارة طبيبك للحصول على التشخيص المناسب إذا كانت هذه العادة تزعجك أو تقلقك، والحصول على التشخيص المناسب بدلًا من القفز إلى الاستنتاجات.

رؤى نفسية

غالبًا ما يظهر الأشخاص الذين يهزون أرجلهم بشكل معتاد مستويات أعلى من الطاقة أو الأرق. يمكن أن تكون وسيلة لتوجيه الطاقة الزائدة أو العصبية، وتكون بمثابة منفذ غير واعٍ لمزاجهم النشط.

في بعض المواقف، قد يدل هز الساق على الملل أو عدم المشاركة، عندما يتجول العقل أو يصبح غير مهتم، قد يبحث الجسم عن طريقة لإلهاء نفسه، مما يؤدي إلى هذه الحركة المتكررة، بالنسبة لبعض الأفراد، يعد هز الساق بمثابة آلية للتعامل مع التوتر أو القلق، يمكن أن توفر الحركة المتكررة إحساسًا بالراحة أو التشتيت خلال لحظات التوتر أو القلق، ما يوفر طريقة لإدارة المشاعر، إذا كان الأمر يتعلق بالتوتر، فقد يكون من المفيد معالجة السبب وإيجاد طرق أكثر وعيًا للتهدئة، مثل اليوغا أو تمارين التنفس.

سمات الشخصية

عادة هز الساقين يمكن أن تشير في بعض الأحيان إلى نفاد الصبر، الأشخاص الذين لديهم رغبة قوية في العمل أو تحقيق نتائج سريعة قد يظهرون هذا السلوك كمظهر من مظاهر نفاد صبرهم في مواقف معينة.

أولئك الذين يقومون بمهام متعددة بطبيعتهم أو لديهم عتبة عالية للتعامل مع أنشطة متعددة في وقت واحد قد يظهرون اهتزازًا في الساق أثناء مشاركتهم في مهام أخرى في وقت واحد.

وأخيرًا، يمكن أيضًا ربط اهتزاز الساق بالشخصيات التعبيرية والحيوية، وقد يدل على طبيعة ديناميكية وحيوية، ما يعكس شخصية الشخص النابضة بالحياة.