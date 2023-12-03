الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قنصل مصر بجدة: الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين (فيديو)

السفير أحمد عبد
السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر في جدة،

أشاد السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل مصر في جدة، بالدور الذي قامت به السعودية في التعاون لتيسير عملية التصويت، واصفًا اليوم الانتخابي بـ"الناجح".

وقال عبدالمجيد، خلال تصريحاته عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين بسبب وسائل التقنية الحديثة التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال التصويت. 

اليوم الثالث شهد إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى

وأضاف قنصل مصر في جدة، أن اليوم الثالث شهد إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع، حيث توافدت أتوبيسات من جنوب المملكة تحمل أعدادًا كبيرة من المواطنين.

ولفت قنصل مصر في جدة، إلى أن عملية التصويت تشهد احتفالية كبيرة من المواطنين، كما أن حالة الطقس في جدة مثالية للخروج والتصويت.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 قنصل مصر بجدة إقبالا كثيفا من المواطنين السفير أحمد عبد المجيد

مواد متعلقة

اتحاد شباب المصريين بالخارج: الأسر المصرية لبت نداء الوطن فى انتخابات الرئاسة بالخارج

سفيرة مصر بالبحرين: الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة.. ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق

134 دولة توقع على إعلان "COP28" بشأن النظم الغذائية والزراعة

مكتب نتنياهو: رئيس الموساد يشكر رئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطرى على مساعدتهم فى مفاوضات الهدنة

الرئيس السيسى: نرفض سياسة العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين

انطلاق تصويت المصريين في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراجوي باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى ونائبة الرئيس الأمريكى يؤكدان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية

القاهرة الإخبارية ترصد أبرز فعاليات "كوب 28" في دبي (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط طائرات مُسيرة وانفجار محتمل فى مضيق باب المندب

توجيهات من "التربية والتعليم" للمدارس المخصصة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة