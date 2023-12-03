قنصل مصر بجدة: الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين (فيديو)

أشاد السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل مصر في جدة، بالدور الذي قامت به السعودية في التعاون لتيسير عملية التصويت، واصفًا اليوم الانتخابي بـ"الناجح".

وقال عبدالمجيد، خلال تصريحاته عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين بسبب وسائل التقنية الحديثة التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال التصويت.

اليوم الثالث شهد إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى

وأضاف قنصل مصر في جدة، أن اليوم الثالث شهد إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع، حيث توافدت أتوبيسات من جنوب المملكة تحمل أعدادًا كبيرة من المواطنين.

ولفت قنصل مصر في جدة، إلى أن عملية التصويت تشهد احتفالية كبيرة من المواطنين، كما أن حالة الطقس في جدة مثالية للخروج والتصويت.