مراسل القاهرة الإخبارية بفيينا: العملية الانتخابية هنا تسير فى زمن قياسى

قال خالد أبوبكر، مراسل القاهرة الإخبارية في العاصمة النمساوية فيينا، إن المواطنين المصريين بدأوا منذ فتح اللجنة في اليوم الثالث للتصويت على الإدلاء بأصواتهم، متوقعًا أن اليوم الأحد سيكون أكثر الأيام كثافة في التصويت بالنظر إلى أن الأحوال الجوية بدأت في التحسن النسبي في هذا اليوم، فضلًا عن أنه اليوم الرئيسي في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية 2024 من فيينا لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: تواصلت مع تجمعات المصريين في المقاطعات النمساوية التسعة حيث أكدوا قدوم العديد من المواطنين في حافلات من مختلف المقاطعات، والذي من المتوقع أن يصلوا إلى مقر السفارة المصرية في فيينا بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا "الواحدة بتوقيت القاهرة"، حيث العديد من المقاطعات بعضها يبتعد عن فيينا بمسافة تصل إلى 4 أو 5 ساعات.

وكشف عن أن العملية الانتخابية هنا تسير في زمن قياسي، فالمواطن يدلي بصوته في أقل من دقيقة، وهذا ما كان محل إشادة واسعة من المواطنين المصريين.

وأوضح أن المصريين في فيينا، سطروا أمس، ملحمة كبيرة، وجاءوا من المقاطعات البعيدة للإدلاء بأصواتهم، حيث إن فيينا فيها فرع واحد فقط للتصويت في سفارة فيينا.