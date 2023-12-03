الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب حمولة سيارة نقل محملة بالأسمنت على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد"

انقلاب حمولة سيارة
انقلاب حمولة سيارة نقل محملة بالأسمنت

شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد في مدينة القنطرة غرب، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشكائر أسمنت.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب جزء من حمولة سيارة نقل ثقيل  محملة بشكائر أسمنت وذلك بطريق الإسماعيلية بورسعيد، نطاق القنطرة غرب.

 اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق

وبالعرض على اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق، وبتنسيق من  الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تكليف طوارئ مركز ومدينة القنطرة غرب بسرعة التوجه لمكان الحادث وإزالة اثاره وتأمين حركة  الطريق للسيارات.

 كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة المتابعة وتم التعامل مع الحادث بشكل سريع، وتم تأمين حركة المرور أمام السيارات ولا يوجد أى عمليات غلق أو تعطيل لحركة المرور.

 

 

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