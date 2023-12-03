"كيرولس" فرحة منتظرة.. قصة أسرة حلمت بإنجاب طفل منذ 25 عاما في أسيوط

"تعالوا وخذوا المولود" هي الجملة التي قالها طبيب النساء والتوليد لكسر حالة الصمت والترقب التي عاشتها أسرة "جرجس" في انتظار مولودها الأول، بعد ذلك، بدأت الأغاني الشعبية والزغاريد تعبر عن الفرحة التي طال انتظارها، وبلهفة المحروم، ودموع الفرح. حمل "جرجس" طفله الأول "كيرولس"، الذي حلم به لمدة 25 عامًا، حتى بدا أنه يفقد الأمل في أن يصبح أبا، ومع ذلك، قلب المصري المؤمن دائمًا بربه، أعطاه قليلاً من الأمل في تكوين أسرة على الرغم من إجماع العديد من الأطباء على صعوبة تحقيق هذا الحلم البسيط. وكانت إرادة الله فوق الجميع وتحقق الحلم.

"يا هناه يا مناه ولدنا صبر والرب عطاه" هذه الأغنية البسيطة خرجت من جدة "كيرولس" وهي تستقبله بقلب وعفوية جداتنا وطيبتهم، وفرحة طال انتظارها لابنها البكر، ودموع منهمرة ودعوات للجميع، مسلمين ومسيحيين، فالجميع تمنى لابنها الخير، فقد قدمت دعواتها للجميع.

جرجس محروس، صاحب الـ 47 عامًا، شاب من أسرة بسيطة يعمل كمزارع في مركز القوصية بمحافظة أسيوط. هو الأخ الأكبر لأسرة بسيطة وتزوج من إحدى قريباته وقرر أن يبدأ حياة جديدة بأمل تأسيس أسرة وإنجاب أطفال. لكن الأمل بدأ يتلاشى تدريجيًا مع مرور الوقت وصعوبة التشخيص من قبل الأطباء. لكن إيمان جرجس القوي ما زال يعطيه قليلًا من الأمل في ألا يعيش وحده في هذه الحياة.



جرجس: تزوجت أملا في بناء أسرة بسيطة



وقال جرجس محروس تزوجت منذ 25 عامًا تقريبًا وبدأت حلم إنجاب الأطفال بعد الزواج مباشرة إلا أن الأمر قد تأخر قليلًا فبدأت التوجه إلي الأطباء لتقصي الأمر ولكنني فوجئت برد الأطباء بان الأمل ضعيف جدًا وذلك لوجود مشاكل طبية أعاني منها أنا وزوجتي تعوق الإنجاب وهنا كان الأمر أكثر صعوبة ومرارة.



وأضاف جرجس: “في البداية توجهت إلى العديد من الأطباء وقمت بمحاولات كثيرة من خلال تناول الأدوية والحق المجهري إلا أن الأمر لم ينجح حتي تواصلت مع دكتور النساء والتوليد بمحافظة أسيوط، وبعرض الإشاعات والتحاليل أخبرني أن هناك أمل ولكن يحتاج إلي صبر ومكثت عام كاملًا تحت العلاج أنا وزوجتي حتي يسر الله الأمر وتم إجراء عملية الحقن المجهري”.

وتابع جرجس: “في أحد مرات الكشف فوجئت بالدكتور أحمد يخبرني إن زوجتك حامل حينها شعرت بفرحة كبيرة لدرجة أنني أول مرة افرح كهذه الفرحة خاصة وأن يرزقني الله بمولود بعد صبر طويل دام 25 عامًا”.



دكتور النساء والتوليد بأسيوط: نسبة النجاح لا تتعدي 10%



وقال الطبيب الاستشاري في مجال الحقن المجهري وجراحة المناظير وطب النساء والتوليد في مستشفيات جامعة أسيوط إن حالة "جرجس" هي حالة تقترب من المعجزة، حيث تزوجت هذه السيدة في عام 1998م وبعد 25 عامًا تمكنت من الحمل بعد إجراء عملية حقن مجهري معقدة.

وأوضح الطبيب أن الحالة وصلت إليهم بعد العديد من محاولات العلاج والحقن المجهري التي فشلت، نظرًا لأن فرصة حدوث الحمل تتراوح بين 5 إلى 10%، وذلك بسبب عدم وجود حيوانات منوية لدى الزوج وضعف مخزون البويضات لدى الزوجة. وبعد استشارة طبيب متخصص في أمراض الذكورة، تم وضع خطة علاج شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحيوانات المنوية وبروتوكولات التنشيط والتحضير للزوجة. وبعد ذلك تمت المحاولة وتمكنت من الحمل وأنجبت طفلها الأول "كيرولس".

وأضاف طبيب النساء والتوليد أن الطب في مصر يشهد تطورًا يوميًا، وأنه لا يوجد شيء مستحيل. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقدم لنا دائمًا المعجزات، بغض النظر عن قلة نسبة النجاح والتصنيف الطبي المستحيل، فالمعجزات دائمًا بيد الله يقدمها لنا كل يوم.

جرجس يحمل طفله بعد انتظار 25 عاما

جرجس يحمل طفله بعد انتظار 25 عاما

جرجس يحمل طفله بعد انتظار 25 عاما

جرجس يحمل طفله بعد انتظار 25 عاما