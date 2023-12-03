أمين مساعد "مستقبل وطن" بأسيوط يترأس اجتماعا لتوزيع خطة التحرك فى الانتخابات الرئاسية

ترأس ممتاز دسوقي أمين مساعد المحافظة لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط والمشرف على أمانه العمل الجماهيري، بحضور محمد فرغلي أمين العمل الجماهيري والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وأمناء العمل الجماهيري بالمراكز والاقسام اجتماع امانه العمل الجماهيري بالمحافظه.

وتناول الاجتماع الإستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لتحركات الحزب وكوادره وقواعده، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

التزام أمناء العمل الجماهيري بالمراكز والاقسام بتكثيف لقاءاتهم بالمواطنين والشباب



وأكد "دسوقي" على إلتزام كل أمناء العمل الجماهيري بالمراكز والاقسام بضرورة بتوزيع أدوارهم وتكثيف لقاءاتهم بالشباب وبرموز العائلات فى القرى والمراكز لضمان أكبر عدد من الحشد للتصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية فى العاشر من ديسمبر الجار ي.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يدعم الرئيس السيسي لضمان الاستقرار والأمن والحكمة التى يقود بها مصر وعبورها إلى بر الأمان ولاستكمال الانجازات فى مسيرة التنمية التى بدأها مع توليه حكم مصر عقب ثورة 30 يونيو في كافة المجالات.

كوادر الحزب قادرون علي ادارة تلك الانتخابات من خلال حملاتهم المتعددة في المراكز والقرى



وقال أمين مساعد المحافظة لحزب مستقبل وطن، إن تلك المرحلة هي الحاسمة في بناء الدولة الحديثة، وإن كوادر حزب مستقبل وطن قادرون علي ادارة تلك الانتخابات من خلال حملاتهم المتعددة في المراكز والقرى والنجوع من خلال تفاعلهم مع المواطنين.

وأشار أن هذا يأتي في إطار خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة لفترة رئاسية جديدة مؤكدا علي ضرورة التواصل مع جميع الامانات المختلفة وتوزيع العمل والأدوار للوصول إلي الهدف المرجو من الحملة.



وأكد محمد فرغلي أن الحزب منتشر في كل قري ونجوع اسيوط بكوادر تمتلك الرؤية الكاملة لتلك المرحلة ومن خلال امناء العمل الجماهيري في الامانات المختلفة لتوضيح المشهد الانتخابي القادم وضرورة تفاعل الجميع مع هذا الحدث الكبير.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع