الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين مساعد "مستقبل وطن" بأسيوط يترأس اجتماعا لتوزيع خطة التحرك فى الانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس ممتاز دسوقي أمين مساعد المحافظة لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط والمشرف على أمانه العمل الجماهيري، بحضور محمد فرغلي أمين العمل الجماهيري والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وأمناء العمل الجماهيري بالمراكز والاقسام اجتماع امانه العمل الجماهيري بالمحافظه.

وتناول الاجتماع الإستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لتحركات الحزب وكوادره وقواعده، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

التزام أمناء العمل الجماهيري بالمراكز والاقسام بتكثيف لقاءاتهم بالمواطنين والشباب


وأكد "دسوقي" على إلتزام كل أمناء العمل الجماهيري بالمراكز والاقسام بضرورة بتوزيع أدوارهم وتكثيف لقاءاتهم بالشباب وبرموز العائلات فى القرى والمراكز لضمان أكبر عدد من الحشد للتصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية فى العاشر من ديسمبر الجار ي.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يدعم الرئيس السيسي لضمان الاستقرار والأمن والحكمة التى يقود بها مصر وعبورها إلى بر الأمان ولاستكمال الانجازات فى مسيرة التنمية التى بدأها مع توليه حكم مصر عقب ثورة 30 يونيو في كافة المجالات.

 كوادر الحزب قادرون علي ادارة تلك الانتخابات من خلال حملاتهم المتعددة في المراكز والقرى


وقال أمين مساعد المحافظة لحزب مستقبل وطن، إن تلك المرحلة هي الحاسمة في بناء الدولة الحديثة، وإن كوادر حزب مستقبل وطن قادرون علي ادارة تلك الانتخابات من خلال حملاتهم المتعددة في المراكز والقرى والنجوع من خلال تفاعلهم مع المواطنين.

وأشار أن هذا يأتي في إطار خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة لفترة رئاسية جديدة مؤكدا علي ضرورة التواصل مع جميع الامانات المختلفة وتوزيع العمل والأدوار للوصول إلي الهدف المرجو من الحملة.


وأكد محمد فرغلي أن الحزب منتشر في كل قري ونجوع اسيوط بكوادر تمتلك الرؤية الكاملة لتلك المرحلة ومن خلال امناء العمل الجماهيري في الامانات المختلفة لتوضيح المشهد الانتخابي القادم وضرورة تفاعل الجميع مع هذا الحدث الكبير.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ممتاز دسوقي لحزب مستقبل وطن أسيوط المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يبحث نسب تنفيذ مشروعات الطرق والكباري

200 محضر تموينى فى حملات مكبرة على الأسواق بأسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين

محافظ أسيوط: تسوية شوارع منفلوط تمهيدًا لرصفها ضمن خطة تطوير الطرق

الأكثر قراءة

عاجل.. الجارديان تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

جدول مواعيد قطارات السكه الحديد من القاهرة إلى الصعيد والإسكندرية 

الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة

استشهاد عشرات الفلسطينيين فى قصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة

الاحتلال يصيب مواطنًا ويعتقل 21 آخرين فى محافظة الخليل