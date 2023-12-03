الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تبث لقطات حية لقصف عنيف على شمال وجنوب غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في بث مباشر قصف طيران وزوارق وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلية المكثف لشمال وجنوب قطاع غزة بعنف شديد.

قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج

وفي وقت سابق من اليوم استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 9 مواطنين على الأقل وجُرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا طال العديد من منازل المواطنين، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

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