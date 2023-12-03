بدء تصويت المصريين فى الإمارات وسلطنة عمان باليوم الثالث لانتخابات الرئاسة

أكدت قناة إكسترا نيوز, في خبر عاجل لها منذ قليل، بدء تصويت المصريين في كل من الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.



قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة الماضية، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).