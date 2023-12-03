رئيس كولومبيا: هجمات إسرائيل على غزة "نازية"

وصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة، بالممارسات النازية.

وقال بيترو في تدوينة له عبر منصة "إكس" - أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي- "إنهم يقولون إن هذه ليست بنازية؛ قتل 5300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية، رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة".

وسبق لبيترو أن وصف الغارات الإسرائيلية على غزة بـالنازية، وقال إن غزة تشهد إبادة جماعية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.