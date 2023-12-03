السفير المصرى فى غينيا: نستكمل العملية الانتخابية ولا توجد أى معوقات

أكد السفير المصري في غينيا، حسن النشار، أن الانتخابات تسير بشكل منتظم، وأن الانتخابات بدأت فى اليوم الاول والثانى في تمام التاسعة صباحًا، وانتهت التاسعة مساء، ولا زلنا نستكمل العملية الانتخابية، ولا توجد أي معوقات، والأمور تسير بسلاسة.

وأكد خلال الاتصالات التي أجراها مع الهيئة الوطنية للانتخابات بتقنية الفيديو كونفرانس، على تصويت مختلف الفئات المصريين في الانتخابات الرئاسية، لاسيما الشباب الذي بدت مشاركته ملحوظة، فضلا عن المشاركة القوية للمرأة.

وأجرى المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، الاتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.