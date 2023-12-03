السفير المصرى فى سيراليون: هناك توافد على اللجان الانتخابية رغم الحظر

أشاد السفير المصرى فى سيراليون شريف رفعت، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهودها المبذولة للتنسيق وتيسير إجراءات الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج،.

وأشار إلى أنه رغم «الوضع الخاص في سيراليون، هناك توافد على اللجان الانتخابية»، وأكد أن السفارة المصرية في سيراليون تؤدي مهمتهما في تيسير إجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، في ضوء الدعم الممنوح من الهيئة.

وأضاف خلال الاتصالات التي أجراها مع الهيئة الوطنية للانتخابات بتقنية الفيديو كونفرانس، أنه «بسبب الحظر، أعداد الناخبين من أبناء الجالية المصرية في سيراليون، ليس كبيرًا، ولكن متوقع من الغد تزايد أعداد الناخبين، وسيتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات عند حدوث أية مستجدات».

أجرى المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، الاتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.