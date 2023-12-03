الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انطلاق ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية للمصريين فى أستراليا

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

انطلق تصويت المواطنين المصريين المقيمين في أستراليا، في تمام الثانية عشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة، لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية 2024، ويتوافد عدد من المواطنين المصريين المقيمين في استراليا للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالسفارة.

يشار إلى أن الساعة الثانية عشرة بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 صباح الأحد، فى أستراليا وهو الموعد المقرر لبدء التصويت فى الخارج.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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