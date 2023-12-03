انطلاق ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية للمصريين فى أستراليا

انطلق تصويت المواطنين المصريين المقيمين في أستراليا، في تمام الثانية عشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة، لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية 2024، ويتوافد عدد من المواطنين المصريين المقيمين في استراليا للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالسفارة.

يشار إلى أن الساعة الثانية عشرة بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 صباح الأحد، فى أستراليا وهو الموعد المقرر لبدء التصويت فى الخارج.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.