الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى هجوم مسلح على حافلة شمال باكستان

هجوم مسلح
هجوم مسلح

قال مسئولون محليون وإقليميون، إن مسلحين هاجموا حافلة بالقرب من بلدة تشيلاس فى شمال باكستان، مما أسفر عن مقتل 8 ركاب وإصابة 15 آخرين على الأقل.

وقال محمد على جوهر، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، إن المسلحين فتحوا النار على الحافلة مساء أمس السبت، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى محلي.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم، ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار.

وتقع تشيلاس فى منطقة جيلجيت بالتستان الجبلية، بالقرب من إقليم خيبر بختونخوا، حيث تزايدت الهجمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بعض الهجمات التي أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنها.

وتعد تشيلاس نقطة توقف شهيرة للسياح، وتقع أيضًا بالقرب من سد تدعمه الصين قيد الإنشاء.

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