أحمد موسى يكشف عن مخطط بريطانى لإنشاء مناطق عازلة تشمل سيناء وغزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك من يعمل لتنفيذ مخططات صهيونية بشأن إنشاء قنوات بديلة لقناة السويس، وهذه المخططات والوثائق تهدف لإضعاف مصر.

وأضاف “موسى”،خلال حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك رغبة من بعض الدول في إضعاف مصر من خلال شق قنوات بديلة لقناة السويس، مشيرًا إلى أن كل جماعة الإخوان الإرهابية لا تريد خيرا لمصر ولا لشعبها.

وأوضح أن الإخوان مثل إسرائيل وأمريكا لا يريدون أي خير لمصر، مؤكدًا أن كل المشروعات التي تم إنشائها في كافة ربوع مصر كانت برؤية استباقية، ولا يوجد أي مشروع تم إنشائه بدون تحديد أهدافه.

مخطط يهدف لتهجير الفلسطينيين لسيناء

وأكد أن هناك وثائق بريطانية من عام 1957، تكشف عن مخطط إنشاء مناطق عازلة تشمل سيناء وغزة، وهذا السيناريو يتكرر مرة ثانية الآن ويتم تهجير الفلسطينيين لسيناء والرئيس السيسي يرفض تماما هذا المقترح.

وأشار إلى أن تدمير غزة وما تقوم به قوات الاحتلال حاليًا، بمثابة تحقيق لمخطط الوثائق البريطانية، وهو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.