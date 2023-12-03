عاجل.. ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات إلى 13

أفادت شبكة القدس الفلسطينية، أمس السبت، بارتفاع عدد الشهداء من جراء استهداف مخيم النصيرات وسط القطاع إلى 13 شهيدا.

ومن ناحية أخرى، شهدت المناطق الشرقية لخان يونس، قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا، وطيرانا مروحيا يطلق النار تجاه المناطق الشمالية بمدينة غزة.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين، جرّاء مجزرة حي الشجاعية بغزة، حيث قصف الاحتلال عشرات المنازل.

كما قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة أبو عون بمحيط بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.