السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمجد الحداد يكشف الإجراءات الوقائية لمرضى الحساسية الموسمية

الحساسية
الحساسية

أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري المصل واللقاح تفاصيل الإجراءات الوقائية لمرضى الحساسية الموسمية، قائلًا: "إن الحساسية هي رد فعل جهازنا المناعي تجاه مؤثر أو مثير خارجي، وكنا زمان نقول بأن التراب والغبار كانت المثيرات، ونضيف عليهم حاليًا الفيروسات التنفسية المنتشرة وتيارات الهواء البارد والتي تعتبر أيضًا من أشهر المثيرات للجهاز التنفسي". 

وأضاف الدكتور أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه خلال هذا الموسم في كل عام نعتاد على رؤية فيروس مخلوي أو انفلونزا أو متحور كورونا أو البرد، لافتًا إلى أن الأربع فيروسات تعتبر من أكبر المهيجات أو المثيرات، حيث نرى حالات كثيرة من الكحة وصعوبة التنفس وخاصة في مرضى الحساسية، ما بعد أو أثناء الإصابة بالعدوى التنفسية، حيث أن العدوى التنفسية من مضاعفاتها إصابة الرئة بضيق في التنفس والكحة الشديدة، معقبًا: “نوصي هذا الشخص الذي لا يستخدم البخاخة، بإعادة استخدام البخاخة وموسعات الشعب، وجلسات البخار الإستنشاقية التي تجرى للأطفال تساعد بنسبة كبيرة على توسيع الشعب وتقلل من الالتهاب الموجود وتقلل من الكحة، لأن استنشاق البخار يرطب من الحلق ويقلل بنسبة كبيرة من السعال”.

الدكتور أمجد الحداد استشاري المصل واللقاح إجراءات وقائية مرضى الحساسية الموسمية فيروسات تنفسية

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