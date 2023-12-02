السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زينة تعلن إصابة أحد نجليها التوأم في ذراعه (صور)

زينة
زينة

أعلنت الفنانة زينة إصابة أحد نجليها في ذراعه، وذلك عبر استوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل ولم تعلن حتى الآن سبب هذه الإصابة.

زينة في رمضان 2024

 

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة زينة على مسلسل العتاولة رفقة الفنان أحمد السقا، والذي سيُعرض خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.

ويضم مسلسل العتاولة عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، هدى الأتربي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

فيلم الإسكندراني

وتنتظر الفنانة زينة عرض فيلمها الجديد الإسكندراني، الذي انتهت مؤخرًا من تصويره بجانب الفنان أحمد العوضي، ويشاركهم البطولة صلاح عبد الله، محمود حافظ، انتصار، حسين فهمي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف وعن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

الفيلم يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد العوضي في عالم السينما، حيث يقوم بتقديم شخصية بكر الإسكندراني خلال أحداث الفيلم وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

 

ويجسد أحمد العوضي دور بكر الإسكندراني ووالده بيومي فؤاد أحد تجار السمك بالإسكندرية، ينشأ بينهما خلاف حاد، وتتصاعد الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" التي تجسد شخصية فتاة إسكندرانية تدعى قمر تعيش حياة ظالمة، ولكنها تكافح مثل أي امرأة مصرية، وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

 

أحداث فيلم "الإسكندراني"

 

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

الفنانة زينة إصابة أحد نجليه إصابة أحد نجليها التؤام في ذراع زينة في رمضان 2024 رمضان 2024 فيلم الإسكندراني الإسكندراني

مواد متعلقة

الإعلامية أسما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة (صور)

عصام السقا يروج لدوره فى فيلم "الإسكندرانى"

ميمى جمال تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها فى "بقينا اتنين"

"ذا ويكند" يعلن تبرعه بـ 4 ملايين وجبة غذائية لأهالي غزة

هل وقعت رانيا يوسف فى حب أحمد الفيشاوى؟

مسلسلات الأوف سيزون.. حقيقة تأجيل عرض "بقينا اتنين"

هشام الرشيدي لـ"الدستور": "حدث بالفعل" هو ابني الذي ولد على يدي

ماجد المصرى: فكرة الأمراض النفسية جديدة على الدراما المصرية

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

دولاب مخدرات متحرك.. إحباط ترويج 110 فرش حشيش في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس