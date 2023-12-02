زينة تعلن إصابة أحد نجليها التوأم في ذراعه (صور)

أعلنت الفنانة زينة إصابة أحد نجليها في ذراعه، وذلك عبر استوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل ولم تعلن حتى الآن سبب هذه الإصابة.

زينة في رمضان 2024

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة زينة على مسلسل العتاولة رفقة الفنان أحمد السقا، والذي سيُعرض خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.

ويضم مسلسل العتاولة عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، هدى الأتربي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

فيلم الإسكندراني

وتنتظر الفنانة زينة عرض فيلمها الجديد الإسكندراني، الذي انتهت مؤخرًا من تصويره بجانب الفنان أحمد العوضي، ويشاركهم البطولة صلاح عبد الله، محمود حافظ، انتصار، حسين فهمي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف وعن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

الفيلم يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد العوضي في عالم السينما، حيث يقوم بتقديم شخصية بكر الإسكندراني خلال أحداث الفيلم وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

ويجسد أحمد العوضي دور بكر الإسكندراني ووالده بيومي فؤاد أحد تجار السمك بالإسكندرية، ينشأ بينهما خلاف حاد، وتتصاعد الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" التي تجسد شخصية فتاة إسكندرانية تدعى قمر تعيش حياة ظالمة، ولكنها تكافح مثل أي امرأة مصرية، وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

أحداث فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.