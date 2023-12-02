قلبى شاقولُ البنَّاء
قلبى شاقولُ البناء
والساعة آتيةٌ
الخيطُ الموصِلُ للأحلامِ ضعيف
والسلاحِفُ تعمِرُ قعرَ البُرْكَة
علَمنى الحُبُّ أن أحذى الخيلَ
اُعانِقُ السُّحبَ العابِقةَ بالتُّفَّاح
كُنتُ ألوِّنُ ساعتى بالطرائدِ
والكُتُبِ المستعارة
فتعرقَتْ كفَّاى واصطبغَ الزعترُ بالقصدير
حنِيْنى للكُتُبِ المُبلَّلَةِ باللَّهَب الأحمر
يعطينى الرغِيْفَ الحُلْوَ القَسَمات
سَرِيْرى على حدِّ الرِّيْحِ وذروةِ العُشْبِ
على فُقَاعَةِ الدَمِ المستباحْ
يا أمِّى هاتى حُزْمةَ الهَشِيم وأوقِدِيْنى
فأوْرِدتى تنعَسُ بالفراغ
وقلبى يتشَقّقُ بالصّدَماتِ السَائبة
هلُمِّى واتركِيْنى أنعَمُ بدِفْءِ ثديِكِ
واَحْكِمى على قلبى الأنِين
لعل فراشَةً تمرِّغُ أوراقَها بالأعالى!