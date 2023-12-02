السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قلبى شاقولُ البنَّاء

تيسير حيدر
تيسير حيدر

قلبى شاقولُ البناء

والساعة آتيةٌ

الخيطُ الموصِلُ للأحلامِ ضعيف 

والسلاحِفُ تعمِرُ قعرَ البُرْكَة 

علَمنى الحُبُّ أن أحذى الخيلَ

اُعانِقُ السُّحبَ العابِقةَ بالتُّفَّاح

كُنتُ ألوِّنُ ساعتى بالطرائدِ

والكُتُبِ المستعارة 

فتعرقَتْ كفَّاى واصطبغَ الزعترُ بالقصدير

حنِيْنى للكُتُبِ المُبلَّلَةِ باللَّهَب الأحمر 

يعطينى الرغِيْفَ الحُلْوَ القَسَمات

سَرِيْرى على حدِّ الرِّيْحِ وذروةِ العُشْبِ 

على فُقَاعَةِ الدَمِ المستباحْ

يا أمِّى هاتى حُزْمةَ الهَشِيم وأوقِدِيْنى

فأوْرِدتى تنعَسُ بالفراغ

وقلبى يتشَقّقُ بالصّدَماتِ السَائبة

هلُمِّى واتركِيْنى أنعَمُ بدِفْءِ ثديِكِ

واَحْكِمى على قلبى الأنِين

لعل فراشَةً تمرِّغُ أوراقَها بالأعالى!

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

عاجل.. "الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أطعمة تقلل من تصبعات الجلد

الأهلى يفرط فى الفوز على يانج أفريكانز ويكتفى بالتعادل الإيجابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس