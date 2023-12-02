اللجان الانتخابية.. إجازة المدارس المخصصة خلال الانتخابات الرئاسية 2024

أيام قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي القادم وإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 وفي هذه يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن منح الطلاب والمدارس إجازة بسبب انشغال الفصول وتجهيزها كمقار للاقتراع ولجان فرعية ورئيسية للتصويت في الاستحقاق الانتخابي القادم.

إجازة المدارس المخصصة للانتخابات الرئاسية 2024

في هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها أنه يتم تجهيز أكثر من 8500 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، وشددت الوزارة على مديري المديريات بضرورة التأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق. كما أكدت على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة الانتخابات الرئاسية وأكدت أيضًا أن جميع الطلاب سوف ينتظمون في مدارسهم في هذه الأيام، عدا تلاميذ المدارس المخصصة كمقار لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

استعدادات وزارة التربية والتعليم في الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم، وسيحصل طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما توجهت الوزارة بتكثيف تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر

سيتم إجراء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد بين 10 و12 ديسمبر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في 18 من نفس الشهر.

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وفي هذه الأثناء، يبحث عدد كبير من المصريين والمقدر عددهم بنحو 65 مليون مواطن وفق إحصاءات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بدورها أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال موقعها الالكتروني بدلًا من التوجه للجنة خاطئة.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

يتاح للمواطنين الاستعلام عن الرقم القومي من خلال قاعدة بيانات الناخبين باتباع 4 خطوات بسيطة. يمكنك القيام بذلك عن طريق:

1- زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــــــــا.

2- اختيار خيار "استعلام عن الموقف الانتخابي".

3- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على زر "استعلام".

4- ستظهر النتيجة وتحديد المركز الانتخابي وعنوان اللجنة التابعة له.

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