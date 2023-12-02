السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: العدوان الإسرائيلى واستمرار القصف يُعقدان محاولات وقف إطلاق النار (فيديو)

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا عن اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة، مؤكدةً أن العدوان الإسرائيلي على غزة لا يتوقف واستمرار القصف يعقد محاولات وقف إطلاق النار.

وأكدت القاهرة الإخبارية، في تقريرها، أن العدوان مستمر وإرادة الاحتلال الإسرائيلي أبت إلا أن تدمر ما تبقى من ركام قطاع غزة، ولليوم الثاني يتواصل العدوان على شمال وجنوب قطاع غزة مخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى.

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي افتتح اليوم الثاني للقصف بعد انتهاء الهدنة بتدمير 3 مساجد و3 مدارس بخان يونس جنوب القطاع، فضلًا عن قصف منطقتي الشيخ ناصرة وبني سهيلة في غزة، مشيرًا إلى أن التقارير الإعلامية تحدثت عن أن القصف الإسرائيلي عقد المحاولات الرامية لوقف دائم لإطلاق النار.

ونوّه تقرير القاهرة الإخبارية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي من جانبه أقر خطة عسكرية لتوسيع رقعة الهجوم البري جنوبًا بهدف احتلال خان يونس ومناطق واسعة في الجنوب، ما كان نتيجته الإعلان من جانب جيش الاحتلال عن قصف 400 هدف في القطاع منذ انتهاء الهدنة.

وتابع: "وكانت المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع قد تعرضت لقصف مكثف حيث انتهى سريان الهدنة بعد وقت قصير من فجر الجمعة، وشوهدت أعمدة الدخان في السماء، وخرج السكان إلى االشوارع فارين بحثًا عن مأوى في الغرب وهم يحملون أمتعتهم على عربات".

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي ركام قطاع غزة قطاع غزة خان يونس

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