التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة يانج أفريكانز والأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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أحداث الشوط الأول

ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد تدخل قوي من خالد أوتشو على إمام عاشور في منتصف الملعب.

فريق يانج أفريكانز ضغط بقوة من أجل تسجيل التقدم.

وأهدر يانج أفريكانز فرصة هدف مؤكد في الدقيقة العاشرة عن طريق كليمان فرانسيس الذي تلقى تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد الشناوي الذي تصدى لكرة خطيرة ومنع مرماه من استقبال أول هدف.

أول ظهور هجومي من الأهلي كان في الدقيقة 14 بعد تسديدة من إمام عاشور تصدى لها ديارا حارس يانج أفريكانز بثبات.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى الشحات غير المراقب لكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

تمريرة أمامية من بيرسي تاو انتهت بلمسة يد على محمود كهربا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

فريق يانج أفريكانز أضاع مجددًا فرصة خطيرة في الدقيقة 32 عن طريق ستيفاني عزيز كي الذي سيطر على الكرة العرضية وسددها بقدمه اليسرى في حراسة علي معلول لتمر بجوار القائم بقليل.

الأهلي كاد أن يتقدم بعد كرة "هات وخد" بين كهربا وإمام عاشور وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يتدخل دفاع يانج أفريكانز قبل أن تصل إلى الشحات الذي سدد لترتطم في المدافع.

عزيز كي لاعب يانج أفريكانز سدد ركلة حرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.