الاحتلال: مقتل قائد اللواء الجنوبى بفرقة غزة فى هجوم 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن جثته محتجزة بقطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكد جيش الاحتلال أن جنديًا من قواته أصيب بجروح بالغة الخطورة في معارك شمال قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عن أن الحرب في غزة ستكون طويلة وغير محددة بوقت، مؤكدًا أن جيش الدفاع ما زال يواجه مقاتلي حماس في شمال قطاع غزة.