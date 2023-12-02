السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. الشناوى ينقذ الأهلى من استقبال هدف أمام يانج أفريكانز

محمد الشناوي
محمد الشناوي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد تدخل قوي من خالد أوتشو على إمام عاشور في منتصف الملعب.

فريق يانج أفريكانز ضغط بقوة من أجل تسجيل التقدم.

وأهدر يانج أفريكانز فرصة هدف مؤكد في الدقيقة العاشرة عن طريق كليمان فرانسيس الذي تلقى تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد الشناوي الذي تصدى لكرة خطيرة ومنع مرماه من استقبال أول هدف.

أول ظهور هجومي من الأهلي كان في الدقيقة 14 بعد تسديدة من إمام عاشور تصدى لها ديارا حارس يانج أفريكانز بثبات.

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تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تمام السادسة مساء اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن لعب الفريقان عشر مباريات خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب بنيامين مكابا استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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