موعد بدء الفصل الدراسى الثانى 2024 للمدارس والجامعات

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 للمدارس والجامعات، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

وعن انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ننشر في التقرير التالي تفاصيل انطلاقه، ووفقا للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023/ 2024، ينطلق يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسيستمر إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024، الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 2023 -2024.

وعن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تنطلق يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية وسيخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.



وعن اختبارات الفصل الدراسي الأول، تنطلق يوم الأحد 14 يناير 2024، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لكافة صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وكذلك امتحان القدرات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفني (جدارات) في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

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موعد إجازة نصف العام 2024

وعن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب المدارس والجامعات، والتي جاءت وفقًا للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023/2024، اعتبارا من يوم السبت 27 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، ولطلاب الجامعات، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير العالي والبحث العلمي.

وفي الختام، تبدا امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024، وسوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في يوم السبت 15 يونيو 2024.