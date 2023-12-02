مدير عام تعليمية نجع حمادي: حظر استخدام الكتب الخارجية أو الترويج لها في المدارس

تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، انتظام الدراسة بمدرسة ناصر الابتدائية بالشاورية، ومدى جاهزية المدرسة لانتخابات الرئاسة المزمع انطلاقها داخليا في الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مدير عام الإدارة ومرافقوه، الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، ومعامل الحاسب الآلي، والعلوم، وقاعات رياض الأطفال، واطلع على السجلات المدرسية وخاصة سجل 5 سلوك، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات.

وشدد وزيري، على الاهتمام بالنظافة العامة للمباني المدرسية، وحظر استخدام الكتب الخارجية أو الترويج لأي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس، ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس او عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس، مؤكدا استغلال جميع الحجرات والفصول الدراسية الاستغلال الأمثل، وتهذيب الأشجار بحديقة المدرسة، ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي لدي تلاميذ المدرسة، والالتزام بتوزيع التغذية المدرسية في المواعيد الرسمية والمحددة سلفا.

وأكد مدير عام الإدارة، ضرورة الاستعداد التام بالمدرسة للانتخابات الرئاسية المقبلة، كونها مقرا انتخابيا، وتجهيزها بكل ما يلزم من احتياجات تضمن توفير الراحة لمسؤولي اللجنة الانتخابية، والناخبين، مشددا على ضرورة النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.