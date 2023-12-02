السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق دورة مكافحة آفات الصحة العامة بالمنشآت التعليمية بجامعة الوادى الجديد

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

تنظم كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد الدورة الأساسية لمكافحة آفات الصحة العامة بالمنشآت التعليمية بجامعة الوادى الجديد بداية من غدا الاحد الموافق 3-12- 2023 وحتى 17 -1-2024، بتوجهات الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئـيس جامـعة الوادى الجديد وباشراف الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة والدكتور طلعت بشندي وكيـل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بالجامعة إن الدورة الأساسية لمكافحة الآفات تأتى فى إطار حرص رئيس الجامعة على عقد هذه الدورة لمكافحة الافات الخطرة بمنشآت الجامعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

وأضاف أن الدورة الأساسية يحاضر فيها الدكتور أحمد إبراهيم الطوخي أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة لكيفية السيطرة على الآفات الخطيرة والناقلة للأمراض التى قد تظهر بالمناطق الصحراوية التى قد تنتشر فيها العقارب والثعابين وكيفية مواجه الآفات الخطيرة.

جامعة الوادي الجديد الدورة الأساسية لمكافحة آفات الصحة العامة الناقلة للأمراض العقارب والثعابين

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