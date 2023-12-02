السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان: لا يمكننى اعتبار "حماس" تنظيمًا إرهابيًا

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكنه مطلقًا اعتبار حماس تنظيمًا إرهابيًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان، للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من الإمارات التي زارها أمس الجمعة، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب 28"، اليوم السبت.

وأضاف أردوغان، أن "مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضًا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، أفاد أردوغان: "ما نراه عملًا إرهابيًا ضخمًا، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا".

ولفت الرئيس التركي إلى "تحول حكام إسرائيل الذين طالما روجوا لأنفسهم بأنهم ضحايا إبادة جماعية، إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم".

وفيما يخص الموقف تجاه حركة "حماس" قال أردوغان: "ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقًا أن أعتبر حماس تنظيمًا إرهابيًا مهما قال الآخرون".

وبخصوص محاسبة المسئولين عن المجازر، قال أردوغان: "ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن ينال مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة، وفي مقدمتهم نتنياهو العقاب اللازم".

يذكر أن أردوغان كان اتهم إسرائيل بارتكاب مذبحة في قطاع غزة جراء هجماتها على القطاع، وألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل وأعلن أن نتنياهو "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".

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