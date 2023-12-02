السبت 02 ديسمبر 2023
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مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يتعمد استهداف المباني السكنية في خان يونس

جريدة الدستور

قالت منى عوكل، مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية كثفت قصفها لمناطق في كافة أرجاء قطاع غزة شمالا وجنوب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك استهدفات عنيفة طالت مدينة حمد بخان يونس، وهي مناطق مكتظة بالسكان، بعدما نزح إليها سكان الشمال، فلم يعد هناك مكان يذهب إليه سكان غزة.

وتابعت: "غارات عنيفة نشهدها في عدة محافظات القطاع".

وأكدت أن هناك مساحات كبيرة في قطاع غزة خالية من السكان، لكنه يتعمد استهداف المباني السكنية المكتظة بالسكان، إذ تمكنت قوات الاحتلال تمكن من إخلاء عدد كبير من سكان مدينة غزة.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة أمس الجمعة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي، واستمرت 4 أيام، ثم جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

غزة قطاع غزة فلسطين قوات الاحتلال خان يونس مدينة حمد

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