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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك 2023

كنيسة
كنيسة

يكثر البحث بين الأقباط خلال الفترة الحالية عن موعد شهر كيهك 2023، وخاصة مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء صوم الميلاد 2023، والذي أنطلق الأحد 26 نوفمبر2023.

 

شهر كيهك ٢٠٢٣

ويتخلل صوم الميلاد المجيد شهر كيهك او مايعرف بالشهر المريمي والذي وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 9 ديسمبر المقبل، لبدء شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

تسبحة الشهر المريمي

صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، بانتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي يشترك جميعها في نفس الترتيب.

ومن جهته قال ماركو الامين الباحث في التراث الكنسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»،: انه يعرف العامة فترة صوم الميلاد بكيهك وهو اسم الشهر القبطي الذي يقع فيه صوم الميلاد، وقد مر صوم الميلاد بتطورات عدة حتى وصل لعدد الايام الحالية لكن كان من التقليد الاقدم ان شهر كيهك فقط يصام استعدادًا لحدث ميلاد المسيح. 

وتابع: وبدأت تخصص الكنيسة فيه سهرات تسبيح للتذكير بحدث التجسد واهميته الخلاصية للبشر وكانت اهم ما فيها الثيؤطوكيات وهى جمع ثيوطوكية.

مختتمًا: وفى الفترة من القرن السادس عشر الميلادي حتى القرن التاسع عشر نظم بعض المداحين الاقباط مدائح شعبية مثل يا م ر ي م وغيرها لتتلى كزيادة عن طقس السهرة الاساسي ولكنها ثبتت حاليًا فى الكنيسة ودخلت ضمن التقليد الاساسي موضحًا: وقد اعتادت الكنيسة على السهر من القرون الاولى للتسبيح والعبادة.

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