السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون في باكستان يتوافدون على التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في باكستان

شهدت مقار الاقتراع في باكستان، غقبالا كبيرا وفعالا من المصريين واصطفافا أما اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولى من يومها الثاني.

وشارك المصريون المقيمين في باكستان بكثافة وفاعلية بالانتخابات الرئاسية، وهو ما ظهر من حجم المتواجدين داخل لجان التصويت.


 

 


 


يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتى تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج.

الجدير بالذكر أنه فى إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

مشاركة ضخمة من المقيمين فى الخارج بباكستان بباكستان باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية ضخمة من المقيمين فى الخارج بباكستان الانتخابات الرئاسية 2024

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