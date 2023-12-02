السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق تصويت المصريين في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراجوي باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم، بانطلاق تصويت المصريين في كل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراجوي باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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