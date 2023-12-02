السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى السنوى الثانى لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمعامل  القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية في مجال الطب المعملي وتحقيق التكامل بين التخصصات المختلفة للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية والعلاجية في مصر.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب رأفت زاهر عبدالرحمن مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم أشار- خلالها- إلى الدور الذي تساهم به المعامل المركزية للقوات المسلحة كخط الدفاع الأول لمواجهة العديد من الأمراض والأوبئة بفكر جديد يواكب تطورات العصر، لافتا إلى أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل المعلومات والخبرات المختلفة.

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وألقى اللواء طبيب عيدالطويل مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنظيم العديد من الورش والمؤتمرات الطبية التي لها أكبر الأثر في تطوير أداء وقدرات الأطباء وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم والمعرفة لدعم المنظومة الطبية، مشيرًا إلى جهود القوات المسلحة في خدمة المجتمع والمعاونة في حل المشكلات الصحية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية والبحثية.

تضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الأطباء المصريين والأجانب ونخبة من الخبراء الدوليين ومستشاري وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.

 انعقاد الاختبارات النهائية لزمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن

في سياق متصل.. استضاف مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة انعقاد الاختبارات النهائية لزمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن، والتي تقدم خلالها عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكل من إنجلترا والأردن والعراق وجامايكا، وذلك في ضوء التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية لتنظيم الاختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة في الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية المصرية لمواكبة التطور العالمي المتلاحق في مختلف التخصصات الطبية.

معامل القوات المسلحة الطب المعملي المنظومة الصحية والعلاجية في مصر المؤتمر العلمي السنوي الامراض والاوبئة

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