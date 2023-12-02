السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فادي النجار عن "حدث بالفعل": قائم على قصص حقيقية

المؤلف فادي النجار
المؤلف فادي النجار

أرجع الكاتب والسيناريست فادي النجار، سبب تسمية مسلسل "حدث بالفعل"، بهذا الأسم لأنه قائم على قصص حقيقية حدثت على أرض الواقع في عدد من الدول العربية المختلفة، متابعًا: "الدافع  وراء كتابة هذا المسلسل هو أنه لا يوجد أعمال كافية في الدراما المصرية لها علاقة بالمرض والجريمة النفسي، ونربط دائمًا أن المجرم ولد مجرم دون أسباب، الفكرة كلها أن أي إنسان غير سوي نفسيًا إن وضع في ظروف تهيأ الجريمة سيفعلها".

وعن عرضه على منصة رقمية ومن ثم تحويله طرحه عبر شاشات التلفزيون، قال: "المنصة تعطي بداية كويسة لأي مسلسل، وتعويض المنتج، خاصًة أن حدث بالفعل تكلّف كثيرًا، ولكن التلفزيون يجعل المسلسل يشاهده فئة كبيرة من الشعب ومتاحة للجميع، وهي الجماهيرية العظيمة والطبقة العريضة، وأي صانع دراما يحب أن المسلسل يعرض عبر قنوات المتحدة لأنها هي كبير الدراما والقنوات وتقدر توزع المسلسل بشكل جيد لكل الناس، وتساعد على انتشاره في مصر".

وعن تصدر المسلسل محركات البحث، قال: "المسلسل حقق صدي أكثر من توقعنا، فكان لدينا تخوّف من نفور الناس من الفكرة، وأن كل هذا يحدث حقيقًا، لأن المواضيع جرئية لم يتحدث عنها أي شخص سابقًا ولكن الموضوع انتشر بشكل كبير جدًا لدرجة أننا وصلنا أعلي توب سيرش في مصر والسعودية والإمارات".

حكاية "ريش أبيض"

وأوضح أن حكاية "ريش أبيض" هي أقرب الحكايات لقلبه، لأنها يوجد بها 4 مرضي نفسيين، راجح مضطرب نفسيًا وصفية حب التملك وشاهي تشعر بخوف دائمًا من المستقبل، وفريدة والتروما التي جاءت إليها بسبب والدها، والحورارت التي حدثت كانت متعبة في إنه يبان حقيقي وفي الوقت ذاته يجعل المشاهد منجذب، خاصًة بسبب صِغر سني وكبر سن بطل العمل، أو أنني أكتب على لسان واحدة ست مسيطرة لم اقابل أي شخص هكذا في حياتي، لذا هذه أكتر حكاية صعبة وأرهقتني نفسيًا، قعدت فترة متقمص شخصية راجح مظهر في الحقيقة".

حكاية ريش أبيض ريش ابيض الكاتب والسيناريست فادي النجار مسلسل حدث بالفعل حدث بالفعل

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