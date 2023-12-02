الهلال الأحمر المصري والكويتي: تدشين مستشفى ميداني لأهالي غزة

أعلن الهلال الأحمر المصري والكويتي تدشين المستشفى الميداني الكويتي لأهالي قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال مسئول الهلال الأحمر الكويتي إنه تم تدشين مستشفى ميداني بجوار “الأمل” في غزة بالتعاون مع الهلال الأحمرالمصري بتكلفة 2 مليون دولار.

وفي السياق، تواصل الفرق اللوجيستية من متطوعي الهلال الأحمر المصري الرابطة عن طريق الجسر البري في قطاع غزة، عملها على مدار الساعة لاستقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.