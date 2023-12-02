السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر المصري والكويتي: تدشين مستشفى ميداني لأهالي غزة

مؤتمر الهلال الأحمر
مؤتمر الهلال الأحمر المصري والكويتي

أعلن الهلال الأحمر المصري والكويتي تدشين المستشفى الميداني الكويتي لأهالي قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية". 

وقال مسئول الهلال الأحمر الكويتي إنه تم تدشين مستشفى ميداني بجوار “الأمل” في غزة بالتعاون مع الهلال الأحمرالمصري بتكلفة 2 مليون دولار. 

وفي السياق، تواصل الفرق اللوجيستية من متطوعي الهلال الأحمر المصري الرابطة عن طريق الجسر البري في قطاع غزة، عملها على مدار الساعة لاستقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

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