الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تتابع سير العملية الانتخابية بالخارج.. صور

تابعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سير انتخابات المصريين بالخارج والتي بدأت منذ أمس الجمعة ومن المقرر استمرارها حتى غد الأحد 2 ديسمبر.



وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق العملية الانتخابية خلال اليوم الأول ومع بداية لجان اليوم الثاني حتى الآن.



وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن الحملة مستمرة في عملها في متابعة تواصل سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن الحملة على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في بلادهم، وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.



جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغدًا 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.