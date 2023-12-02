السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد الناخبين فى الدنمارك: نشهد عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا

أحد الناخبين في الدنمارك
أحد الناخبين في الدنمارك

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" آراء المواطنين المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين سير العملية الانتخابية بشكل سلس، دون مواجهة أي مشكلة.

وقال أحد الناخبين لكاميرا "القاهرة الإخبارية": "إحنا في عرس ديمقراطي، لازم الكل يشارك، ومصر محتاجة مننا نقف معاها وندلي بصوتنا، ونبقى كلنا إيد واحدة، في وجه كل التحديات المواجهة لمصر خلال الفترة الحالية".

فيما أبدى ناخب آخر في الدنمارك إعجابه بمرونة الإجراءات خلال العملية الانتخابية، مرددًا: "قادرين نقول رأينا بكل ديمقراطية، والعملية الانتخابية مرتبة جدًا والموضوع كله مستغرقش وقت طويل ده هما 5 دقايق والميزة الأكبر إن المشاركة مستمرة حتى الساعة 9 مساءً".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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