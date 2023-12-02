سفير مصر بسنغافورة: لا نواجه أى مشكلة فى عملية التصويت بانتخابات الرئاسة

توجه السفير أحمد مصطفى سفير مصر بسنغافورة، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على كل الجهود التي بذلتها، خلال الأيام الماضية من أجل تيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وقال في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بخاصية فيديو كونفرنس والذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"،: "لا نواجه أي مشكلة من الناحية الفنية أو الموضوعية، فالتعليمات واضحة من البداية، وجميع المواطنين متفهمون بمن فيهم المواطنون الذين لم يتمكنوا من التصويت".

ومن جانبه، أكد السفير خالد عبدالحميد، من سلطنة عمان، أن الإقبال أمس على التصويت بالانتخابات الرئاسية كان ملحوظا، ومتوقع زيادة وكثافة أكبر اليوم السبت، باعتباره عطلة أسبوعية.

وقال خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأمور أمس كانت ميسرة بشكل كبير، ولم تسجل البعثة أي مشكلة تذكر.

الانتخابات الرئاسية

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.