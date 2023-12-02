السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجالية المصرية بالكويت تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الجالية المصرية
الجالية المصرية

استمر توافد أبناء الجالية المصرية في الكويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وعرضت فضائية “إكسترانيوز” لقطات من توافد الناخبين وفي المقر الانتخابي وقفت طوابير أبناء الجالية المصرية ويرددا أغنية" ابن البلد في الشدة يبان" للمطرب حكيم، رافعين أعلام مصر،  تعبيرا عن حبهم الشديد لوطنهم وقيادته السياسة.

وحرص المصريون المقيمون في الكويت، على التواجد منذ الصباح الباكر، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

اليوم الثاني من عملية تصويت المصريين

بدأ اليوم الثاني من عملية تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بالخارج، في عدد من السفارات والقنصليات مع الأخذ في الاعتبار فروق التوقيت مع جمهورية مصر العربية.

 

 

 

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