السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللجنتان الانتخابيتان بسفارة مصر في سويسرا وقنصليتها بجنيف تفتحان أبوابهما للناخبين في اليوم الثاني

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأت اللجنة الانتخابية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية برن والقنصلية المصرية في جنيف أعمال اليوم الثانى من استقبال الناخبين المصريين للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت اللجنتان الصناديق لاستقبال المصوتين والذي ينتظر أن يكون توافدهم كبيرا اليوم السبت الذى يوافق أول أيام العطلة الأسبوعية.

كان يوم أمس قد شهد إقبالا جيدا ومنذ الصباح لأبناء الجالية المصرية في المنطقتين الألمانية من سويسرا، وكذلك الفرنسية من سويسرا برغم أن يوم الجمعة هو يوم عمل وزاد التوافد في فترة مابعد صلاة الجمعة وايضا بعد انتهاء أوقات العمل، حيث أكد المصوتون من أبناء الجالية على أن هذا الاستحقاق الدستوري هو استحقاق الواجب تجاه الوطن ومن اجل استمرار انطلاقته واستقراره.

المصريون يدلون بأصواتهم في لليوم الثاني في لبنان

كما واصلت السفارة المصرية في لبنان لليوم الثاني على التوالي استقبال الجالية المصرية للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد المصريون على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وذلك في أول يوم عطلة أسبوعية رسمية في لبنان، حيث يوافق يومي السبت والأحد عطلة في الدولة اللبنانية.

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مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بالجزائر

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الانتخابات الرئاسية.. المصريون في رومانيا يدلون بأصواتهم لليوم الثاني (صور)

واتخذت السفارة المصرية بلبنان كافة الإجراءات المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال الناخبين، حيث تسمح للمواطنين المصريين الحاملين لبطاقة الرقم القومي (سواء سارية أو منتهية) أو جواز السفر المميكن بالدخول إلى مقر اللجنة التي تبدأ بتسجيل دخول الناخب إليكترونيا عبر أجهزة التابلت التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يقوم المواطن بالتوقيع في كشف الحضور ليحصل على ورقة الاقتراع ومدون بها أسماء ورموز المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استقبال الناخبين المصريين العاصمة السويسرية السفارة المصرية اللجنة الانتخابية المصريون يدلون بأصواتهم

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