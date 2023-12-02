ماذا تفعل إذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية من الأسئلة التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية للأشخاص الذين ليس لديهم فكرة عما يجب عليك فعله، فقد يتحول الأمر إلى حالة من الذعر وتهدد الحياة، في مثل هذه الحالة، فإن معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها على الفور أمر بالغ الأهمية في إنقاذ حياة شخص ما. إذا ظهرت على أحد الأشخاص من حولك أعراض نوبة قلبية.

فمن الضروري التصرف بسرعة وبهدوء تشمل الأعراض الشائعة عدم الراحة في الصدر أو الألم الذي قد ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر تشمل العلامات الأخرى ضيق التنفس، أو العرق البارد، أو الغثيان، أو الدوار، أو عدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم، إذا ظهرت على شخص ما هذه الأعراض، فلا تتجاهلها أو تقلل من شأنها. اتصل بخدمات الطوارئ على الفور.

ماذا تفعل إذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية.. حافظ على هدوئك وادعم الشخص

يتناول التقرير عن ماذا تفعل إذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية أثناء انتظار المساعدة الطبية، تأكد من أن الشخص المصاب يظل هادئًا وساكنًا قدر الإمكان شجعهم على الجلوس أو الاستلقاء بشكل مريح قم بفك الملابس الضيقة وطمأنتهم بأن المساعدة في الطريق تقديم الدعم والاستعداد لتقديم المساعدة حسب الحاجة.

إذا كان الشخص الذي يعاني من الأزمة القلبية واعيًا وليس لديه حساسية للأسبرين، فإن تقديم الأسبرين العادي غير المغلف (عادة 325 مجم) يمكن أن يساعد قد يساعد مضغ وابتلاع الأسبرين في بداية الأزمة القلبية عن طريق منع جلطات الدم ومع ذلك، لا تستخدم الأسبرين إلا إذا نصحت بذلك خدمات الطوارئ أو إذا كنت متأكدًا من أن الشخص لا يعاني من الحساسية.

إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (إذا لزم الأمر وتدريبه)

إذا توقف الشخص عن التنفس أو فقد وعيه، فيمكن أن يكون الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) أسلوبًا منقذًا للحياة. إذا كنت قد تدربت على الإنعاش القلبي الرئوي، فابدأ في إجرائه على الفور. يمكن أن تساعد الضغطات على الصدر والتنفس الإنقاذي في الحفاظ على تدفق الدم ودورة الأكسجين حتى وصول المساعدة الطبية.

استمر في دعم الشخص حتى وصول خدمات الطوارئ الطبية. طمأنتهم وراقب حالتهم. لاحظ أي تغييرات في الأعراض أو مستوى الوعي وانقل هذه التحديثات إلى المستجيبين الطبيين عند وصولهم.

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