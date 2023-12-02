3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي لمنزل بدير البلح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد 3 فلسطينيين وعدد من المصابين في قصف لمنزل بدير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت دمرت قوات الاحتلال، 3 منازل و3 مساجد في خان يونس صباح اليوم السبت، بعد قصف إسرائيلي مكثف للمناطق الشرقية وساحل خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 200 شهيد و589 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.